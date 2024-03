Hernan: Goleiro do Juventude sabia que Robert Renan daria uma cavadinha

O goleiro Gabriel, do Juventude, já sabia que o zagueiro Robert Renan, do Inter, bateria seu pênalti de cavadinha, revelou André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, o alerta aconteceu no café da manhã do Juventude horas antes da eliminação do Inter semifinal do Gaúcho. Ontem, após empate no tempo normal, Gabriel defendeu a cavadinha de Robert Renan nas penalidades e colocou o time de Caxias do Sul na final.