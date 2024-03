United quer dupla da seleção e pode pagar até R$ 518 milhões, diz jornal

O United topa pagar mais 43 milhões de libras (aproximadamente R$ 268 milhões) por Bremer. O zagueiro de 27 anos se destacou no futebol italiano e se firmou na zaga da Juventus desde que desembarcou em Turim.

João Gomes preenche o novo perfil que o United deseja no mercado com a ascensão do novo sócio minoritário, Jim Ratcliffe, ao comando do futebol do clube. De acordo com "The Mirror", a ordem é acabar com as contratações de grandes estrelas a valores exorbitantes.

"A solução não é gastar muito dinheiro em alguns grandes jogadores. Eles fizeram isso nos últimos 10 anos", afirmou Ratcliffe ao tabloide inglês.