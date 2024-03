Dorival prega pés no chão na seleção e não esconde entusiasmo com Endrick

Mudanças no segundo tempo: "Rodrygo foi fundamental, assim como Bruno fez um excelente jogo, mas mesmo assim alteramos para ganhar força de combate. Quando isso aconteceu, tivemos uma puxada mais forte, neutralizamos possibilidade da Inglaterra por dentro."

Triunfo em Londres: "É um momento especial. Acho que poucas foram as vezes que a seleção, estando em campos ingleses, acabou vencendo. Isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos. (...) Resultados às vezes fogem de contexto, mas não podemos deixar de ter a entrega que tivemos hoje. Foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que vimos em uma seleção completamente modificada, com vários estreantes, e dando resposta positiva".

Resgate da confiança: "Pudemos resgatar um pouco dessa confiança que vinha sendo abalada ao longos nos últimos tempos, e não por culpa de ninguém. Natural que em determinado momento deixe de ter alguns resultados, acontece em clubes e em seleções, o que precisamos é acreditar na capacidade que temos".

Próximo jogo: "Temos que ter calma, tudo no início, temos um jogo dificílimo daqui a três dias [contra a Espanha]. Adversário jogou ontem, com 24h a mais de descanso. Por isso temos que repensar uma escalação para o jogo seguinte, avaliar por completo o elenco, continuar a buscar nos treinos uma condição que nos dê e facilite a quem for a campo para que possa tentar entrar e manter esse ritmo".

Vitória maiúscula: "Muito feliz porque enfrentamos uma das seleções melhores ranqueadas, que já tem uma consistência e padrão muito bem definidos, jogadores de alto nível no meio e no ataque, incisivos. E, mesmo assim, tivemos uma série de coisas positivas nos 90 minutos. Não vamos abrir mão de atacar nunca, essência do futebol brasileiro".

Trabalho nos bastidores: "[Destacar] Presidente Leila, que aqui está, veio com chefe de delegação e está participando ativamente do dia a dia da seleção. Teve compromisso na Conmebol e no dia seguinte estava aqui, integrada no trabalho. Vinda do Rodrigo [Caetano], veio a corrigir e completar um grupo que tentará fazer o máximo pela nossa seleção".