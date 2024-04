António faz novos testes no Corinthians antes de enfrentar o Fluminense

Com novos testes neste sábado (27), o Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians deve ter pelo menos cinco mudanças no time titular. O técnico António Oliveira está pressionado no cargo e precisa fazer o time reagir.

Cássio deve ser barrado. O goleiro Carlos Miguel, o zagueiro Cacá, o lateral-esquerdo Matheus Bidu, o volante Breno Bidon e o atacante Wesley podem ser titulares amanhã.