Juventus e Milan ficam no empate pelo Campeonato Italiano

Na tarde deste sábado, Juventus e Milan se enfrentaram no Allianz Stadium, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar das boas oportunidades de balançar as redes, as equipes ficaram no empate por 0 a 0.

Com o resultado, a equipe de Milão chegou aos 70 pontos, ocupando a segunda posição. Já o time de Turim alcançou os 65, seguindo na terceira colocação. A Inter de Milão garantiu o título da competição de forma antecipada na última segunda-feira

A Juventus volta a campo apenas no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), para confronto diante da Roma, pelo Italiano. O próximo compromisso do Milan será no mesmo dia e pela mesma competição, mas às 13h, contra o Genoa.