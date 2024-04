Lesões atormentam Fluminense e viram desafio a mais para superar oscilação em campo

O Fluminense oscila na temporada e ainda lida com uma dor de cabeça extra: as lesões. O volante André se machucou no empate sem gols com o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, e aumentou a lista de desfalques do Tricolor.

O técnico Fernando Diniz, assim, tem a missão de suportar a maratona de jogos e rodar o time já desfalcado. Isso tudo buscando superar uma irregularidade no recorte dos últimos dez jogos.

Do duelo com a LDU, do Equador, pela Recopa Sul-Americana, para cá, o Fluminense soma três triunfos, quatro empates e três derrotas. O time tenta emplacar, mas vem oscilando.