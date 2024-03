Saída de Mattos no Vasco tem ruído com SAF, desgaste com os Díaz e prints

A demissão de Alexandre Mattos no Vasco pegou o público de surpresa, mas internamente a queda se desenhava. Desalinhado da filosofia de trabalho da 777 Partners, proprietária da SAF, e com uma relação desgastada com o técnico Ramón Díaz e seu filho Emiliano, o dirigente já vivia uma turbulência que explodiu após vazamentos de prints do ex-diretor de futebol.

O ruído com a 777

Mattos até tentou seguir a filosofia da 777, mas não conseguiu. Conhecido por seu perfil agressivo no mercado, ele encontrou um processo mais burocrático, com várias camadas de aprovação na empresa até o sinal verde para executar.

Entre o querer, o poder e a execução, atritos aconteceram. Do lado da empresa, vetos a nomes sugeridos para reforços. Do lado do dirigente, insatisfação com a demora e a consequente perda de oportunidades.