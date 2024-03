CEO da SAF do Vasco explica demissão de Mattos: 'Quebra de confiança'

Reforços para o elenco. "O Vasco só não se classificou para a final do Carioca, não saiu precocemente. Qualquer time do mundo tem variações. Infelizmente o time variou num momento em que não podia. É uma variação para baixo. É natural. Não vamos nos desesperar por isso. É claro que a gente conversa com a comissão técnica sobre reforços. Agora estou mais próximo disso. Mas confiamos muito no nosso elenco".

Patrocínio master. "Estamos trabalhando com o nosso time comercial. Confiamos 100% neles e estamos tendo apoio do comercial da 777. Hoje, felizmente, estamos em uma posição em que não precisamos correr para fechar com qualquer patrocinador. Queremos o melhor para o Vasco. Felizmente a gente consegue pegar o que é melhor para a marca do Vasco como um todo".