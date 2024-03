Flamengo define operação para altitude e usa seleção de Tite como exemplo

A comissão técnica pediu e o Flamengo vai organizar uma logística especial. Com a experiência adquirida nos últimos anos de seleção brasileira, o Rubro-Negro tentará repetir as ideias. O preparador físico Fábio Mahseredijan foi consultado no planejamento.

Para o primeiro jogo, o Fla viaja no domingo (1), um dia após a partida da final. Para altitudes mais baixas, a ideia é fazer um treino no local para a equipe se acostumar com a velocidade da bola. A seleção fez isso em Quito (2.850m) e o o Fla vai adotar a mesma linha em Bogotá.

Isso vai mudar em La Paz. A estratégia é ir poucas horas antes do jogo para minimizar o efeito e ficar em Santa Cruz de la Sierra antes da partida. O entendimento é que quanto mais tempo ficar, mais o time sofre com as consequências.

Os sintomas agudos dessa exposição à altiitude começam a aparecer seis horas depois. É por isso que provavelmente nós vamos na hora do jogo Fábio Mahseredjian, preparador físico do Flamengo

Quando você atua a dois mil metros acima do nível do mar, é comum sentir náuseas, tonturas, cefaleias. Alguns chegam até a vomitar. Esses sintomas aparecem de seis a 12 horas após chegar nessas condições. Quando você sobe para mais alto, como será o caso de Flamengo e Grêmio, a situação é bem mais complicada e, se não for tratado, pode evoluir para um edema pulmonar agudo e edema cerebral Flávia Magalhães, médica

A preparação para jogos na altitude é bem diferente da usual. O Flamengo já sofreu nos últimos anos com partidas messas condições. Em 2020, pela Recopa Sul-Americana, Filipe Luís elegeu o confronto em Quito, contra o Independiente del Valle, como o mais difícil pelo clube: "Lembro de muitas discussões até com o Jorge Jesus na época porque a gente não estava fazendo o que ele queria, mas é que não dava. Fisicamente não dava."