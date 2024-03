Ednaldo se manifesta sobre Daniel Alves e Robinho: 'Precisa pagar'

O mandatário se pronunciou um dia após a chefe da delegação, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ter se manifestado também ao UOL na quinta-feira.

"Foi a primeira vez que me perguntaram sobre o tema, a CBF não estava evitando tratar do assunto e nunca fugimos dele. Nunca houve silêncio. Passo sempre diante dos jornalistas e nunca haviam me questionado. Você está me perguntando sobre as condenações e estou respondendo. Quem cometeu crimes, precisa pagar por eles", disse. Também nesta sexta, o capitão Danilo e o treinador, Dorival Júnior, falaram sobre as condenações de Daniel Alves e Robinho quando questionados sobre o tema em entrevista coletiva.

Ednaldo Rodrigues confirmou que a CBF irá atuar nas seleções de base e também adulta com o intuito de educar, combater o assédio e melhorar o ambiente do futebol. "Não adianta ter um panfleto de repúdio. Nós precisamos atuar, educar através de palestras e a criação de grupos de trabalho que atuem dentro da CBF", prosseguiu, ao UOL.

O dia da seleção brasileira em Wembley teve entrevistas antes e depois do treino comandado por Dorival Jr. Na primeira, a de Danilo, a pergunta feita pelo UOL sobre as condenações de Daniel Alves e Robinho, ex-companheiros do atual capitão, provocou a intervenção do Diretor de Comunicações da CBF, Rodrigo Paiva. Ele "atravessou" Danilo para dizer que a CBF já havia soltado uma nota a respeito no dia anterior.

Na verdade, a nota a que Paiva se referia era outra, sobre um tema diferente - o apoio da CBF à fisioterapeuta Ariane Falavinia, da Ferroviária, que foi vítima de importunação sexual por parte de membros uniformizados da comissão técnica do Real Brasília. Já na segunda entrevista, a de Dorival Jr, Paiva explicou o posicionamento da CBF.

"Importante ficar claro que a CBF, dentro de sua esfera, vem atuando em relação a jogadores e jogadoras de base, comissão técnica e funcionários. O programa vem estendido para diversas seleções", explicou Paiva. Em seguida, a CBF soltou uma nota para a imprensa em que diz: