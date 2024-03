Ex-Corinthians e Santos faz 104 gols em seis anos e vira sensação na Ásia

"Carrego muitas lembranças boas. Nos dois clubes, eu tive muito destaque na base, venci títulos, prêmios individuais... Tive boas referências nos dois clubes, então guardo tudo com muito carinho", contou ao UOL.

No entanto, não foi na Neo Química Arena ou na Vila Belmiro que as melhores oportunidades vieram. No Brasil, ele atuou no Ituano e no Rio Verde-GO em times principais. O mais perto que esteve do time de cima do Santos foi o Sub-23.

Imagem: Divulgação/Zhejiang

Mais de 100 gols em três países

A ida para Ásia ocorreu em 2018, e o primeiro destino foi o Gainare Tottori (JAP), clube pelo qual fez 28 gols e foi artilheiro da J-League 3.

Em seguida, veio o Albirex Nigata (JAP), pelo qual marcou 24 gols e virou artilheiro da J-League 2. Com isso, se tornou o primeiro jogador a ser artilheiro de forma consecutiva de duas Ligas do Japão. O último clube no país foi o Urawa Reds, pelo qual balançou as redes 13 vezes.