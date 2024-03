Novato na seleção admite nervosismo ao encontrar Vini Jr, Rodrygo e Paquetá

Memórias

"Nunca imaginava estar aqui representando meu país. Todos precisam acreditar nos seus sonhos, nada é impossível. Foi tudo muito rápido na minha vida. Estar aqui é um orgulho para mim. Vou tentar não sair daqui mais. No mundo todo tem grandes jogadores brasileiros. O mais difícil já aconteceu, que foi chegar. Agora é manter, dar meu máximo para voltar e honrar essa camisa".

Gol contra o Arsenal

"Muito importante para a minha vida. Estávamos bem no jogo, conseguimos anular o Arsenal. No fim do jogo dei aquela chapada para sairmos com a vitória. Na segunda perna não conseguimos a classificação, mas foi uma emoção única, gol marcado na minha vida e carreira. Vou mandar fazer um quadro da foto que tenho desse gol. Emoção muito grande mesmo. Vamos continuar nessa caminhada que é longa e pode ter certeza que vou estar aqui para honrar essa camisa".

Futebol goiano

"Foi muito rápido. Cheguei em 2015 no Trindade, logo em seguida passei dois anos lá antes do Grêmio Anápolis e vim para o Porto B. Era um contrato de um ano para fazer a minha vida, consegui me firmar, mostrei meu trabalho e o Porto me deu a honra de comprar. Foi uma passagem linda, não tive tanta experiência no Brasil, mas quero voltar a jogar no Brasil com certeza. Minha família em Goiânia agora, era muito longe o Maranhão, temos muitos amigos lá".