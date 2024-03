Quem são os favoritos de Dorival na nova era da seleção brasileira

Pablo Maia

Dono do meio-campo do São Paulo comandado por Dorival Jr, o volante foi mais uma novidade do treinador em sua primeira lista. Maia é visto com capacidade para ser o futuro substituto de Casemiro como primeiro homem de marcação da seleção. Ele poderia ter se transferido para a Europa, mas o Tricolor conseguiu manter o atleta.

João Gomes

O volante foi peça fundamental do outro grande trabalho recente de Dorival: o Flamengo. O jogador subiu com Rogério Ceni, foi encostado por Renato Gaúcho, pediu para sair, mas ganhou chances com Paulo Sousa e cresceu. No jogo em que foi observado por Dorival, fez os dois gols da vitória sobre o Tottenham, os únicos gols marcados em toda a temporada.

Andreas Pereira

O meia do Fulham trabalhou um pouco com Dorival no Flamengo, mas saiu antes da fase mais aguda da Libertadores. O técnico da seleção brasileira foi até o treinamento do Fulham para observar e conversar com Andreas. Em teoria, o meia ocupa a vaga que seria do lesionado Neymar. Ainda assim, Andreas é polivalente e pode atuar em outras funções na seleção de Dorival.