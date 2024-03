Como Dorival quer transformar a seleção em um time de Premier League

O técnico ficou impressionado com a estrutura dos clubes que visitou, principalmente pela qualidade do gramado e acredita que isso afeta diretamente no jogo rápido e intenso da Premier League.

A observação rendeu conversas particulares com jogadores como Richarlison e Andreas Pereira. Na primeira lista de convocados, o treinador chamou 9 atletas que atuam na Premier League — três deles (Casemiro, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli) forram cortados por lesão.

Mesmo com os cortes, a Premier League é a liga europeia com mais representantes no grupo de 26 atletas que enfrentará Inglaterra e Espanha.

Ele esteve no CT do Tottenham, viu como é a estrutura lá, conversou com nosso treinador. O estilo de jogo deles é meio parecido, é um jogo agressivo. Ele gostou muito

Richarlison, atacante do Tottenham e da seleção