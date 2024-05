Palmeiras ganha do Del Valle, garante classificação e tem melhor campanha da Libertadores

O Palmeiras carimbou a vaga nas oitavas de final da Libertadores ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 1 na noite desta quarta-feira. Richard Ríos e Gustavo Gómez anotaram os gols do Palmeiras em duelo da quinta rodada da competição que aconteceu no Allianz Parque. Lautaro Díaz fez para os visitantes.

Dessa forma, com 13 pontos, o Verdão segue líder do Grupo F e assume também a liderança geral da competição. DO Verdão empata na pontuação com River Plate e Talleres, mas fica à frente pelo saldo. Do outro lado, o Independiente del Valle cai para terceiro lugar, com quatro pontos. O outro jogo da chave, entre San Lorenzo e Liverpool-URU acontece nesta quinta-feira.

Com o Campeonato Brasileiro adiado por duas rodadas, o Palmeiras só volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já pela Libertadores, o Verdão fecha a fase de grupos no dia 30 de maio, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque.