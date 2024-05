Goiás empata com Paysandu e perde a chance de assumir a liderança da Série B

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visitou o Paysandu no Estádio Leônidas Sodré de Castro e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Nicolas, enquanto Breno Herculano igualou o marcador.

Com isso, o Esmeraldino, que contou com Rafael Gustavo expulso aos 25 da etapa final, chegou aos 11 pontos e perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, já que o Sport perdeu na rodada. Além disso, a equipe saiu da vice-liderança e foi para a terceira colocação por conta do triunfo do Santos, que assumiu a ponta. Por outro lado, o Paysandu, que teve o lateral Edílson expulso nos acréscimos da etapa inicial, foi para a lanterna, agora com três conquistados.

Por fim, o Goiás retorna aos gramados neste sábado, contra o Botafogo-SP, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. Já o Paysandu joga contra o Amazonas. A partida também acontece no sábado, às 17h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.