Zico revela conversa com Gabigol e diz o que pensa de renovação no Flamengo

Se for pela vontade de Zico, Gabigol permanecerá no Flamengo. Ídolo histórico do clube, o Galinho defendeu a permanência do atacante, que tem contrato até o fim deste ano, e respondeu se a camisa 10 pesou.

Falar do Gabigol, sobre o que ele representa, é chover no molhado. Ele marcou história no Flamengo independente do que ele faça daqui para frente. Ele sempre entendeu bem o que é vestir a camisa do Flamengo, sempre se mostrou um grande profissional. Lógico que, como um jovem, às vezes tem alguma coisa que curte mais e tal, mas vejo ele, em um momento, de uma preferência por um esquema tático do treinador. Ele está lá esperando a oportunidade dele. Esperando o momento. Zico

O que mais ele falou

Gabigol: "Eu conversei com ele e mostrei isso. O futebol tem altos e baixos. No momento que em que está no baixo, tem que estar mais bem preparado do que aquele que está jogando, para quando tiver chance mostrar que você pode ser o dono da posição. Pelo que eu vi, ele está bem, em boa condição física e técnica e está esperando uma chance. Se ele vai ficar ou não vai ficar, tem gente preparada para saber isso. Eu, no meu time, gostaria de tê-lo sempre. Não, acho que não [a camisa pesou]. Inclusive, as camisas de hoje são bem mais leves (risos)."