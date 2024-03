Vidal provoca Marcelo após sorteio da Libertadores: 'Quero ver'

Eu conheço eles. Tenho vários amigos lá, como Renato Augusto e Douglas Costa. Quero ver o Marcelo contra o Zavala ou o Bolados, quero ver quando eles correrem para cima dele. Vidal, ao jornal "La Tercera", do Chile

Vidal demonstrou confiança em um bom resultado do Colo-Colo no grupo. "Gostei deste grupo. Todos os times estão bem parelhos. Confiem, pessoal", disse o chileno.

Passagem apagada pelo Brasil

Vidal chegou ao Brasil em 2022 para jogar pelo Flamengo. Ele ficou no clube até o ano passado e disputou 51 jogos, mas sem muito brilho.

O chileno terminou o ano de 2023 atuando pelo Athletico. O volante entrou em campo apenas nove vezes com a camisa do Furacão e deixou o clube ao término do contrato.

Criado na base do Colo-Colo, ele retornou o clube chileno neste ano. Até agora, ele disputou cinco partidas com os Albos.