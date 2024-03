Presença de Robinho em churrasco do Santos pegou mal entre ministros do STJ

Colunista do UOL em Brasília, Leticia Casado revelou no De Primeira que a presença de Robinho em um churrasco no CT do Santos "pegou muito mal" entre os ministros do STJ que vão julgar o caso do jogador. Ela destacou ainda o impacto da prisão de Daniel Alves na Corte.

'Caso Daniel Alves deixou a situação de Robinho mais complexa': "Essa composição que vai julgar o caso do Robinho amanhã, que é a Corte Especial, tem fama de ser um colegiado linha dura. O próprio relator do caso, o ministro Francisco Falcão, tem essa fama de ser muito rígido em casos assim. Então, com esse clima Daniel Alves, a situação do Robinho ficou um pouco mais complexa nessa questão social, que não apenas a jurídica. O que falam aqui é que juridicamente ele está numa boa posição, mas que socialmente, politicamente é muito ruim".

'Churrasco no Santos pegou muito mal com os ministros do STJ': "Logo depois da condenação do Daniel Alves, o Robinho foi para um churrasco no CT do Santos, e isso pegou muito mal com os ministros. 'Olha lá, o outro está lá na Espanha cumprindo pena e o cara está aqui condenado pela Itália, às vésperas de um julgamento de um processo aqui no Brasil, curtindo a vida adoidado num churrasco no Santos'. Essa situação pegou super mal também e existe um sentimento aqui em Brasília que o STJ quer lavar as mãos nesse processo, dar uma resposta à sociedade, que esses ministros desse colegiado são, sim, mais linha dura. Se ele conseguir resolver sua situação com o Supremo para ficar em liberdade, aí já não é mais com o STJ".