Milly defende ideias de Diniz, e RMP rebate: 'Flu não deu um chute a gol'

Os colunistas Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado discordaram no Fim de Papo sobre a polêmica coletiva de Fernando Diniz após a eliminação do Fluminense para o Flamengo no Campeonato Carioca.

Milly criticou o tom de Diniz, mas afirmou que o Flu dominou o Fla em parte do clássico. RMP discordou e rebateu: 'Não deu um chute a gol. Que domínio é esse?". Confira o debate!

Milly: "A coletiva do Diniz foi muito avaliada pelo tom, ninguém gostou, inclusive eu, mas ali foram ditas coisas importantes. Houve coisas muito boas contra o Flamengo, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo contra o time que considero hoje o melhor do Brasil, contra uma defesa que está sendo construída com excelência, essa defesa do Flamengo a movimentação é impressionante, então o Fluminense foi superior ao melhor time do Brasil hoje durante 45 minutos. Tem ali coisas acontecendo. Acho que ele viu coisas que talvez a gente não tenha visto, ele falou sobre elas, mas ninguém parecia querer ouvir. É estranho Renato e Ganso, mas no segundo tempo do primeiro jogo, a coisa até funcionou. É estranho o ponta-esquerda na lateral-direita, mas taticamente funcionou. Tem coisas ali que funcionaram".