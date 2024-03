Sorteio da Libertadores: onde assistir, horário e informações

O sorteio da fase de grupos da Libertadores será realizado hoje (18), a partir das 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai.

Onde assistir

O evento terá transmissão da ESPN na TV fechada, do Star + e do Paramount+ no sistema de streaming.

UOL tem transmissão especial

O UOL acompanhará cada detalhe do sorteio em uma live especial no canal do UOL Esporte no YouTube. A transmissão começa às 20h e é grátis.