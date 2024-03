André Hernan: James não se sentiu à vontade para bater o pênalti

Os motivos? Tinha pouco tempo no jogo, estava frio, ele entra, bate uma falta perigosíssima e bate mal, no meio da barreira. Não estava se sentindo bem, ele bate um escanteio bem e depois ele bate um escanteio muito mal, que o jogador do primeiro pau já tira. Me deram esse argumento — ele não estava se sentindo bem porque estava frio ainda, não estava se sentindo à vontade para bater o pênalti. O fato é que o James não estava bem para cobrar e por isso foi postergando na hora da lista. André Hernan

Classificação e jogos Paulista

