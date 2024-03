Torcida invade campo no Campeonato Turco e ataca jogadores do Fenerbahçe

O jogo entre Trabzonspor e Fenerbahçe, válido pela trigésima rodada do Campeonato Turco, acabou com invasão no campo e cenas de guerra.

O que aconteceu

O Fenerbahçe visitou o Trabzonspor no Papara Park e venceu o jogo por 3 a 2. O jogo aconteceu hoje (17) pela Süper Lig.

O time visitante chegou a abrir vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo. Os anfitriões conseguiram o empate na segunda etapa, mas sofreram o gol da derrota aos 87 minutos.