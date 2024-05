Ponte Preta marca embarque a Chapecó para a noite deste domingo

A delegação da Ponte Preta espera, enfim, conseguir embarcar para Chapecó, palco do jogo contra a Chapecoense, pela Série B do Brasileirão. O time paulista informa que irá seguir para a cidade catarinense a partir das 19 horas deste domingo.

