Montpellier x PSG: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain é o líder do campeonato com 56 pontos. O time conta com apenas uma derrota, 16 vitórias e oito empates.

Com Mbappé, o clube tem o melhor ataque da competição: são 56 gols marcados. O Mônaco aparece atrás com 45.

Já o Montpellier está na parte debaixo da tabela, com 26 pontos. São dez derrotas, nove empates e apenas seis vitórias.

Montpellier x PSG - 26ª rodada do Campeonato Francês

Local: Stade de la Mosson, na região de Languedoc-Roussillon, na França,

Data e hora: 17 de março às 16h45

Transmissão: Star+