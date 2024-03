De 'no va a bajar' ao 'vamos à final': 6 frases de Ramón Díaz no Vasco

"Contra tudo e contra todos". Esse lema, curiosamente muito utilizado pelo ex-presidente vascaíno Eurico Miranda, caiu no gosto de Ramón Díaz e seu filho e auxiliar, Emiliano, depois que a dupla se mostrou completamente revoltada com supostos erros de arbitragem nos jogos do Vasco durante o Brasileiro de 2023.

Classificação e jogos Carioca

"Os outros times vão ter que lutar como nós". Esta frase também foi usada algumas vezes, ano passado, como uma forma de intimidar os adversários que ainda estavam por vir na missão de livrar o Vasco da queda.

Virada de ano troca tom do discurso

"O melhor está por vir". Ramón Díaz adotou um tom mais esperançoso em 2024. Com a permanência na Série A e a promessa de um time mais competitivo, o treinador adotou na pré-temporada a frase "lo mejor está por venir" [o melhor está por vir], que atualmente está estampada até mesmo no CT Moacyr Barbosa.

"Vamos chegar à final". Após deixar Emiliano conceder as entrevistas coletivas pós-jogo em praticamente todos os jogos de 2024 até aqui, Ramón Díaz sentiu a necessidade de dar as caras após a dura classificação na Copa do Brasil sobre o Água Santa e depois do empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no jogo de ida das semifinais do Carioca. Ciente das vaias e cobranças da torcida após a partida, ele convocou os torcedores vascaínos: "Venham ao estádio porque vamos chegar à final".

Só a vitória interessa

Vasco precisa vencer. Por ter ficado atrás do Nova Iguaçu na zona de classificação da Taça Guanabara, o Vasco não teve o direito de jogar por dois resultados iguais nas semifinais do Estadual. Com isso, após o empate em 1 a 1, resta ao Cruzmaltino vencer hoje (17) para chegar à final do Carioca.