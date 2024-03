Palmeiras x Ponte Preta: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão

Já a Ponte Preta ficou na 2º posição do grupo do Alviverde. O time de Campinas fez 17 pontos na fase de grupos (4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 12 jogos).

Classificação e jogos Paulista

O último duelo entre as equipe foi no Paulistão de 2022, e o Palmeiras venceu a Ponte por 3 a 0 no Allianz Parque.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Haquín, Castro e Gabriel Risso; Emerson Santos, Ramon Carvalho, Igor Inocêncio e Elvis; Jeh e Iago Dias.Técnico: João Brigatti.

Palmeiras x Ponte Preta -- quartas de final do Paulistão

Data: 16 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Transmissão: CazéTV (Youtube) e Paulistão Play (streaming)