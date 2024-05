Após 5ª vitória em 6 jogos, Zubeldía evita elogios ao São Paulo: 'Foi bem feito'

O técnico Luis Zubeldía não deixou que a empolgação tomasse conta de seu trabalho no São Paulo mesmo depois de somar a quinta vitória em seis jogos no comando do time tricolor, nesta segunda-feira, após o 2 a 1 sobre o Fluminense, em mais uma virada de placar.

"Acho que o São Paulo está jogando bem, fazendo muitas coisas bem, tem os princípios de jogo bastante claros. Também podemos seguir melhorando. Eu trato de evitar os superlativos. Às vezes eu digo, mas eu evito dizer "muito bom" jogo, "excelente" jogo, "espetacular" jogo. Como dizia Ferguson, quando tinha um treino muito bom, ele sempre usava duas palavras poderosas: bem feito", disse o treinador argentino, em entrevista coletiva.

Zubeldía explicou como o São Paulo está conseguindo somar várias vitórias de virada. "Temos princípios que devem ser nosso Norte quando não temos e quando temos a bola. Independentemente do resultado parcial. Aí está a chave para podermos reverter um placar."

O técnico revelou que espera contar com Lucas Moura no jogo de quinta-feira, às 21 horas, no MorumBis, diante do Barcelona de Guayaquil, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. "Ele vai treinar amanhã e na quarta-feira. Esperamos contar com ele na quinta."