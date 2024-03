Cruzeiro vence Tombense com gol contra bizarro e volta à final do Mineiro

Arthur Gomes abriu o placar do jogo, Vitor, do Tombense, ampliou com gol contra, e Matheus Pereira marcou o terceiro. Zé Vitor fez o gol da redenção para a equipe alvirrubra.

Classificação e jogos Mineiro

O Cruzeiro é o segundo maior campeão estadual e está em busca da 39ª taça. O maior campeão é o Atlético-MG, com 48 títulos.

Como foi o jogo

Início dominante. O Cruzeiro entrou em campo com uma postura ofensiva, dominando completamente as ações nos primeiros minutos da partida, principalmente pelas laterais com Matheus Pereira e Arthur Gomes.

Pouquíssimas chances. O Tombense teve poucas oportunidades e só após os 20 primeiros minutos conseguiu compactar melhor a defesa e impedir avanços com facilidade da Raposa. A equipe chegou a ter um pênalti analisado pelo VAR, que não foi marcado, e a melhor chance foi aos 22 minutos com chute de Rafinha.

Segundo começa morno e esquenta no final. Com a vantagem no placar, o Cruzeiro entrou diferente na segunda etapa, apresentando um jogo menos incisivo e dando mais chances para o Tombense roubar a bola, mesmo que por pouco tempo.