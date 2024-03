Hernan: Abel afirmou que decisão do TJD é 'tapa na cara da sociedade'

Sobre a questão do Belmonte, o Abel não quis nem ver o vídeo. O Abel falou: 'é isso mesmo que vocês estão me dizendo?'. 'É isso mesmo, Abel, teve um pedido de desculpas, mas faz parte de um acordo'. Ele não quis nem ver.

Hernan explicou que Abel esperava a retratação de Belmonte logo após o ocorrido. O treinador do Palmeiras deu como exemplo erros que ele mesmo cometeu e dos quais se arrependeu.

No pensamento do Abel, quando ele cometeu excessos, cometeu erros, vou citar o exemplo do jornalista de BH, que ele tira o celular, do Calleri quando ele peita o Calleri e outras situações, como por exemplo chutar microfone lá em Brasília, o Abel disse para as pessoas que ele convive que logo na sequência ele pediu desculpas. Acabou o jogo no Morumbi, foi falar com o Calleri, disse o Abel. Acabou o jogo em Brasília, já estava pedindo desculpas por ter chutado. No dia seguinte, pediu para o assessor de imprensa o telefone do jornalista e ligou para o Pedro Spinelli, lá de BH, o Abel ligou e pediu desculpas.

Então, o Abel falou que quando há excesso da parte dele, no dia seguinte ele já estava pedindo desculpas. Nove dias depois, é óbvio que teria algo por trás, então o Abel entende que esse pedido de desculpas é algo fora do tom e deixa o técnico do Palmeiras indignado com essa situação, dizendo que é uma vergonha e que é um tapa na cara da sociedade o que aconteceu nesse julgamento do TJD. André Hernan

