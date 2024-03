Brasileirão Feminino: quem pode ameaçar hegemonia do Corinthians

A Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino começa hoje (15) e o Corinthians tenta defender a hegemonia conquistada nos últimos quatro anos. Sem Arthur Elias, contratado para dirigir a seleção brasileira feminina, os concorrentes tentam quebrar a sequência.

O que aconteceu

O Corinthians ainda é considerado o favorito. Campeão da Supercopa do Brasil, o time iniciou um novo trabalho com Lucas Piccinato, respaldado pelo título, mas manteve a base consolidada. Coletivamente, o entrosamento ainda pode pesar a favor, mas o clube tenta se adaptar à inevitável reformulação com a chegada de um novo comandante.

Outro fator importante foi a manutenção de Cris Gambaré. Diretora do futebol feminino do Corinthians, ela ficou no clube mesmo depois da eleição de Augusto Mello. A parceria com Arthur Elias foi fundamental para a conquista de títulos.