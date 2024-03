CBF manifesta apoio a Vini Jr após racismo: 'Siga encarando os racistas'

Vini Jr. se manifestou mais cedo. "Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente!", escreveu o brasileiro nas redes sociais.

Racismo em jogo sem Vini Jr.

"Olé, olé, olé, Vini chimpanzé". Este foi o canto entoado por torcedores do Atlético de Madrid na partida da equipe contra a Inter de Milão, ontem, pela Champions League.

Música cantada foi uma adaptação. A versão original que é cantada pela torcida nos jogos é "olé, olé, olé, Atleti eu te amo, contigo até o final".

Este é, pelo menos, o terceiro episódio de cânticos racistas contra o brasileiro no estádio Cívitas Metropolitano. Os outros dois aconteceram em jogos entre Atlético de Madri e Real Madrid. Em ambas ocasiões, o grito entoado foi "Vinícius é um macaco".

Outros dois episódios aconteceram, mas sem cânticos. No ano passado, um boneco com a camisa do brasileiro foi "enforcado" em uma ponte de Madri antes de um clássico. Em outro duelo, uma menina vestindo a camisa de Vini Jr. foi insultada por torcedores do Atlético na porta do estádio.