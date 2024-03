Dortmund leva sufoco do PSV, castiga no fim e vai às quartas da Champions

Nos acréscimos, o time holandês teve a chance de levar o jogo para a prorrogação, não fez e levou o segundo. De Jong perdeu a oportunidade e viu seu clube sofrer o segundo gol um minuto depois.

Principais lances:

Gol! 1-0 Com apenas dois minutos de jogo, Sancho abriu o placar para os donos da casa. Sabitzer brigou pela bola na entrada da área, e Brandt conseguiu ficar com a sobra e passou para Sancho, que chutou rasteiro de fora da área e marcou para o Dortmund.

Na trave! Na melhor chance do PSV na partida, até o momento, Lozano recebeu a bola de Dest pelo meio e chutou forte de fora da área, mas a bola acabou explodindo na trave e foi para fora.

Gol anulado! Reus cobrou falta na intermediária, mandando a bola para o meio da área. Fullkrug estava livre na área e chutou rasteiro, de primeira, no centro do gol. Mas o VAR chamou o árbitro e a tecnologia do impedimento semiautomático informou que o centroavante do Dortmund estava impedido quando recebeu a bola.

Isolou! De Jong recebeu a bola de Pepi, que ganhou a disputa no alto. Ele tabelou com Teze, ficou cara a cara com o goleiro Kobel, mas finalizou por cima do gol, desperdiçando a oportunidade do PSV levar a partida para a prorrogação.