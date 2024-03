Novo regulamento da Champions é tão complexo que computador fará o sorteio

A Uefa descobriu após testes que um sorteio sem auxílio virtual levaria entre 3 e 4 horas. Seriam necessárias mais de 900 bolinhas para contemplar todas as possibilidades.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

A tecnologia necessária para o sorteio será elaborada por uma empresa britânica. A Uefa promete que o processo será auditado, e que haverá mecanismos reservas para evitar imprevisibilidades com a tecnologia.

O mata-mata também sofrerá alteração significativa no procedimento do sorteio. As oito equipes classificadas diretamente às oitavas de final serão ranqueadas como cabeças de chave, como se faz em torneios de tênis. Dessa forma, os dois melhores times da primeira fase só poderão se enfrentar numa eventual final.

Como é o novo regulamento da Champions

Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões Imagem: David Ramos/Getty Images

Não existe mais fase de grupos. Haverá uma única classificação com 36 times, na qual os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os clubes entre a 9ª à 24ª posição disputarão um playoff.