Por que David Luiz ainda é visto como importante no Flamengo, mesmo reserva

David Luiz não tem sido muito aproveitado no Flamengo, mas nem por isso perdeu importância internamente. Na reserva, o jogador é visto como um líder e uma espécie de mentor dos companheiros, principalmente os mais jovens.

Sem dúvida nenhuma é um ser humano com o coração enorme, ajuda muito os jovens. Não só eu. Muitos meninos se sentem aconselhados pelo David Luiz, um cara que tem experiência muito grande no futebol, uma sabedoria grande. A gente fica feliz de ter um jogador desse no Flamengo, que faz o jogador crescer. Sem dúvida alguma, é uma peça muito importante para nós. Pedro, atacante do Flamengo.

Conselhos para além do campo

Rodinei, em 2022, foi um dos "cases" de sucesso de David Luiz. Então criticado, o lateral-direito viveu seu melhor ano da carreira após seguir os conselhos do defensor, com extenso currículo na Europa. Rodinei passou a cuidar mais do corpo e ser mais disciplinado. Ele fez trabalhos fora dos treinos do Ninho do Urubu, em casa, com profissionais que trabalharam para David Luiz.