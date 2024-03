Por que Tite citou Vitor Pereira para explicar o que quer do Flamengo atual

"O que eu coloco? Estabelecer não só para lá ou para cá. Mas equilibrar as situações. Eu busco olhar o saldo de gols. Para mim, é uma estatística mais fidedigna daquilo que uma equipe se propõe. Se ela não faz gol, tem problema. Se ela toma gol demais, tem problema. Encontrar esse equilíbrio é difícil", comentou Tite.

O cenário faz com que o saldo de gols do Fla na campanha até agora seja 24 — tirando as duas partidas com os reservas e sob a tutela interina de Mário Jorge.

"Ele (Cléber Xavier) fala em consistência defensiva e o Matheus (outro auxiliar) fala em fazer gol. Esse é o equilíbrio", completou o treinador, citando dois dos seus três auxiliares mais próximos.

Contra o Fluminense, especificamente, a comissão técnica gostou do desempenho do Fla marcando pressão, mas também ao fechar os espaços no meio campo e, quando precisou, na hora de fechar as linhas de marcação perto da própria área.

Ofensivamente, o time criou várias chances e a sensação é de que o placar de 2 a 0 foi baixo, tamanho o domínio sobre o rival.

