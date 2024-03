Fla de Tite sobra contra o Flu de Diniz, faz 2 a 0 e encaminha vaga à final

Com um amplo domínio durante boa parte dos 90 minutos, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Everton Cebolinha e Pedro, e aumentou a vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, porém, desperdiçou a oportunidade de sair com um placar ainda mais elástico, já que o Tricolor ficou com um a menos desde os 17 minutos do segundo tempo.

Pode até perder - O Flamengo já havia entrado com a vantagem de dois placares iguais para avançar à final do Estadual. Agora, pode até perder por até dois gols de diferença, na volta, que fica com a vaga na decisão.

Thiago Santos expulso - O zagueiro Thiago Santos, do Fluminense, foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo após uma entrada dura em cima de Cebolinha. Inicialmente, o defensor havia recebido o amarelo, mas após consultar o VAR, o árbitro trocou a cor do cartão.