Coudet define Oscar como próximo alvo do Inter no mercado

Eduardo Coudet revelou o próximo objetivo do Internacional no mercado da bola: a contratação do meia Oscar.

O que aconteceu

Depois da vitória por 3 a 0 contra o São Luiz, que garantiu vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho, o treinador foi questionado sobre as movimentações do Colorado na última janela de transferências. O Inter se reforçou com 10 jogadores.

Ainda que tenha se mostrado totalmente satisfeito com o elenco que tem em mãos, o treinador argentino disse que há um novo objetivo: a contratação do meia Oscar.