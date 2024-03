Inter resolve o jogo no primeiro tempo, vence o São Luiz e vai à semifinal

Tira a zaga! Enner Valencia entrou sozinho e rolou para Alan Patrick, que chutou. A bola passou pelo goleiro mas Thalheimer tirou de cima da linha, aos 13 minutos do segundo tempo.

Olha o São Luiz! Bustos errou uma saída de bola, Morbeck bateu cruzado, a bola passou por Anthoni e Robert Renan tirou.

Na trave! Alario recebeu de Mauricio e bateu cruzado. A bola tocou na trave e saiu, aos 33 minutos da etapa final.

3 x 0. Mauricio ficou com a bola após uma confusão da defesa do São Luiz e só rolou para a rede, aos 38 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Inter 3 x 0 São Luiz

Data e hora: 09/03/2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Motivo: Quartas de final, Campeonato Gaúcho

Árbitro: Francisco Soares Dias

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel e Otavio Legramanti

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Aránguiz (INT);

Gols: Enner Valencia, do Inter, aos 4 minutos do primeiro tempo; Igor Gomes, do Inter, aos 16 minutos do primeiro tempo; Mauricio, do Inter, aos 38 minutos do segundo tempo.