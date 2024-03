Sul-Americana: veja como ficaram os potes e quando será o sorteio

A fase preliminar da Sul-Americana chegou ao seu final ontem, e os potes da fase de grupos já estão divididos. O sorteio será realizado no dia 18 de março, em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol.

O que aconteceu

Dos oito cabeças de chave, quatro serão brasileiros: Athletico, Internacional, Corinthians e Cruzeiro. Os outros quatro são argentinos: Boca Juniors, Racing, Defensa y Justicia e Lanús.

O Brasil ainda tem outros três representantes na competição. O Fortaleza está no pote 2, o Cuiabá no pote 3 e Botafogo ou Red Bull Bragantino — qual deles for eliminado na terceira fase preliminar da Libertadores — aparecerá no pote 4.