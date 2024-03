Léo Ortiz lembra desgaste durante negociações e celebra chegada ao Flamengo

Léo Ortiz foi oficializado como reforço do Flamengo. O jogador falou sobre a ansiedade durante a negociação com o Red Bull Bragantino e agradeceu Marcos Braz e Bruno Spindel pela persistência nos últimos meses.

O Flamengo traz muitas oportunidades para a carreira, visibilidade para a seleção, mas o que me chamou mais atenção é a possibilidade de vencer títulos e entrar na história, é sempre difícil, mas entra num seleto grupo de pessoas. É uma oportunidade que não surge para qualquer jogador. Fico feliz por terem ido até o fim. As negociações foram difíceis por alguns momentos, principalmente depois que começaram os campeonatos. É difícil para o jogador atuar nesse cenário. Foi desgastante, não pelas pessoas, mas por treinar e jogar com tudo isso. Eu tinha confiança de que daria certo e viria no tempo certo. Em alguns momentos parecia que não iria andar e os dois se mostravam firmes. Eu sempre me posicionando com o Bragantino que era uma oportunidade única. Tudo tem um tempo para acontecer e aconteceu . Léo Ortiz

O que mais ele falou?

Contratação: Agradecer ao Bruno e ao Braz principalmente, mas também ao Landim e o Belotti pela oportunidade. Agradeço pelo Braz e Spindel deixarem claro que iriam até o fim. Foi um comprometimento dos dois lados para ir até onde desse para que isso acontecesse. Eu expus minha vontade, já tinha falado isso no Bragantino, sempre com respeito ao clube. É uma oportunidade única que não bate duas vezes na porta. Não podia perder a oportunidade de estar aqui, estou feliz com a chegada e a recepção. Agora é a parte boa de jogar.