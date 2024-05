Noite de Gerson: meio-campista desfila em vitória do Fla; veja notas

Gerson foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do Flamengo na vitória de goleada sobre o Bolívar, em jogo disputado na noite desta quarta-feira (15) pela Libertadores. O meio-campista, que marcou um gol, ficou com 8,4 e foi seguido por Everton Cebolinha e Pedro, que também balançaram as redes e receberam 8,2 cada.

A menor nota da equipe titular de Tite ficou com o uruguaio Arrascaeta. O jovem Lorran, que entrou no 2° tempo do duelo, também foi destaque negativo.

Veja todas as notas do Flamengo

Rossi: 7,8

Varela: 8,0

Fabrício Bruno: 7,3

Léo Pereira: 7,3

Ayrton Lucas: 7,8

Allan: 7,2

De La Cruz: 7,9

Gerson: 8,4

Arrascaeta: 7,0

Everton Cebolinha: 8,2

Pedro: 8,2

(Igor Jesus): 7,2

(David Luiz): 7,1

(Lorran): 6,9

(Gabigol): 7,1

(Luiz Araújo): 7,4