Flamengo e Adidas têm negociação avançada para renovação de contrato

A maior parte das condições comerciais entre as duas partes já foi acertada, ainda faltando detalhes. Haverá um reajuste no valor fixo. E, no caso dos royalties, deve haver alteração de percentual de algumas peças. Mas as camisas, que geram a maior arrecadação, permanecerão com o 35% de ganho para o clube.

Mas há ainda uma análise jurídica do contrato dentro do departamento do clube. Depois disso, terá de ser feito o acordo das partes finais comerciais.

Só que os atuais termos foram conversados, envolvendo inclusive a cúpula do Flamengo. Por isso, entre os dirigentes rubro-negros é dada como certa a renovação.

Mas ainda será necessário fazer esses ajustes finais antes de apresentar o contrato para prepará-lo para votação no Conselho Deliberativo. Se tudo se encaminhar desta forma, o contrato estaria renovado com um ano de antecedência.