Cacá ignorou pedido de Cuca pelo Corinthians: 'Não pensei duas vezes'

O Athletico, então, não exerceu a sua preferência de compra e liberou Cacá. O atleta chega emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão, até o fim do ano.

No finalzinho teve essa pedida do Cuca para eu ficar, mas eu e meus empresários, com a minha família, conversei com meus pais sobre o sonho. Muitos amigos e parentes torcedores do Corinthians. Sempre falei que me dedicaria para chegar ao Corinthians e levar alegria a todos eles. Oportunidade bateu na porta. Não pensei duas vezes antes de decidir. Estou muito feliz. Muita gente me perguntou sobre ficar lá, que o Cuca me quer, mas era um sonho vestir essa camisa. Decisão foi tomada por mim

Cacá, na sua apresentação

Escolha pelo Corinthians

"Escolha do Corinthians é para fazer história. Sonho realizado vestir essa camisa muito grande e pesada. Escolhi pois me sinto preparado para fazer história e trazer alegria à torcida. Comecei no Cruzeiro numa época difícil, fiz bons jogos, fui para o Japão novo e voltei para o Brasil. Japão é escondido, quis voltar. Fiz essa escolha com meus empresários e família. Tive o prazer de vestir a camisa do Athletico, fiz bons jogos e agora tenho essa oportunidade. Me sinto preparado para fazer história".