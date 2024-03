Detido com maconha em 2019, reforço do Corinthians diz que superou deslizes

Sobre o pedido de Cuca por sua permanência no Athletico:

"No finalzinho teve essa pedida do Cuca para eu ficar, mas eu e meus empresários, com a minha família, conversei com meus pais sobre o sonho. Muitos amigos e parentes torcedores do Corinthians. Sempre falei que me dedicaria para chegar ao Corinthians e levar alegria a todos eles. Oportunidade bateu na porta. Não pensei duas vezes antes de decidir. Estou muito feliz. Muita gente me perguntou sobre ficar lá, que o Cuca me quer, mas era um sonho vestir essa camisa. Decisão foi tomada por mim".

Arena

"Não foi só naquela decisão, mas outros jogos, até da base. Senti essa energia da Fiel. Sempre falei para todos que era um sonho jogar com essa torcida, torcida que apoia até o fim, mesmo perdendo. Para mim é uma felicidade enorme. Quero estrear logo junto com a torcida, sentir essa paixão, o peso da camisa.

Sobre o Dia das Mulheres, a contratação de Cuca no Athletico e como os homens podem ajudar a acolher as mulheres no meio do futebol

"Respeito a todas as mulheres. Todos aqui têm mulher na família, esposa, namorada, mãe, amiga. É respeito. O que aconteceu com o Cuca ele que resolva para lá. Não sei se foi resolvido, nem procurei saber. Temos que respeitar as mulheres, no meio futebolístico e fora dele. É o que eu tenho para falar: respeito".