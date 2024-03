Aos trancos e barrancos, Corinthians fecha janela satisfeito com reforços

A lacuna ficou no meio-campo. O Timão tentou, mas não conseguiu outro volante. Nomes como Erick, Caio Alexandre, Thiago Mendes e Thiago Maia estiveram no radar.

A esperança é que Paulinho, que está de volta após cirurgia no joelho, seja um "reforço caseiro". Os titulares são Raniele e Maycon, enquanto Fausto Vera e Ryan brigam por espaço.

O saldo na visão da diretoria do Corinthians é positivo. O presidente Augusto Melo crê que conseguiu a reformulação necessária no elenco.

Mudanças drásticas

O Corinthians passou por reformulação no departamento de futebol para conseguir novos jogadores.

A janela começou com Augusto Melo e o diretor estatutário Rubão no comando das negociações, mas o mercado só foi "destravado" a partir da contratação do executivo Fabinho Soldado, ex-Flamengo.