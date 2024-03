Brasil vence México com lambança e gol de letra e vai à final da Copa Ouro

Agora, o Brasil espera o resultado de Estados Unidos x Canadá para saber qual seleção será sua adversária na final. Americanas e canadenses se enfrentam nesta madrugada, às 00h15 (de Brasília).

Como foi o jogo

O jogo começou com o Brasil melhor e levando mais perigo. Atacando principalmente pelo lado esquerdo com Debinha, a seleção brasileira teve algumas chances de finalizar, mas errou o alvo.

Uma lambança das mexicanas colocou o Brasil na frente. Após cruzamento na área, a goleira Barreras saiu mal e não conseguiu cortar a bola, que bateu em Hernández e se ofereceu para Adriana empurrar para o gol e abrir o placar.

O Brasil ficou ainda mais tranquilo no jogo após a expulsão de Hernández. A zagueira envolvida no lance do primeiro gol fez falta em Bia Zaneratto, que sairia cara a cara com a goleira, e foi expulsa após a árbitra ser chamada no VAR. Com uma jogadora a mais, a seleção brasileira ampliou sua vantagem com Antonia, em um chute de fora da área.

A segunda etapa foi toda de controle do Brasil e contou com um golaço de Yasmim. A seleção ampliou o placar logo no começo da metade final do jogo com a lateral do Corinthians completando um cruzamento de Gabi Portilho de letra.