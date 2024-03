Botafogo vence Bragantino com recorde e larga na frente na pré-Libertadores

O duelo decisivo será disputado na próxima quarta-feira (13), também às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Antes disso, as equipes voltam a campo no domingo (10), às 16h, por seus respectivos estaduais: o Botafogo visita o Sampaio Correa, pela semifinal da Taça Rio, enquanto o Bragantino encara o Guarani, pela última rodada do Paulistão.

Classificação e jogos Libertadores

Curiosidade: Júnior Santos fez os sete gols do Botafogo na Libertadores neste ano. Ele quebrou o recorde em apenas três partidas disputadas.

Como foi o jogo

O Botafogo controlou as ações e insistiu até Júnior Santos cavar uma brecha na defesa do Bragantino. O time da casa administrou a posse, mas não conseguia infiltrar entre as linhas adversárias. O caminho para abrir o placar veio pelo camisa 11, que primeiro deixou Tiquinho livre e o viu desperdiçar, para depois resolver sozinho.

O Alvinegro demorou para marcar, mas levou o empate com rapidez. O Bragantino deixou tudo igual novamente em cobrança de falta dois minutos depois, nos acréscimos, aproveitando a primeira grande chance da equipe. Gatito Fernández mal foi acionado antes de ser vazado.

Júnior Santos voltou a fazer a diferença e foi decisivo após o intervalo. Infernizando os defensores com a velocidade, ele começou e concluiu a jogada no ataque que deixou o Glorioso em vantagem no confronto.