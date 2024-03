CBF tira Cícero Souza do Palmeiras e anuncia gerente na seleção

Cícero Souza aceitou a proposta da CBF e é o novo gerente geral técnico da seleção brasileira. Ele deixa o Palmeiras, onde trabalhou no departamento de futebol desde 2015.

O que aconteceu

Cícero Souza é mais uma contratação na reformulação do departamento de seleções. Ele já esteve na sede da CBF hoje (5), quando posou para fotos com a camisa do Brasil.

Ele chega com aval do novo coordenador do setor, Rodrigo Caetano. Cícero e Caetano trabalharam juntos no Grêmio.