Flamengo: Gerson tem infecção renal e é internado em hospital no Rio

Com isso, os médicos especialistas decidiram manter Gerson internado para a sequência do tratamento e realização de exames complementares.

O atleta Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje ao Centro de Treinamento e foi conduzido a um hospital da Barra para realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com o tratamento médico.

Flamengo.

Desfalque

Gerson provavelmente será desfalque do Flamengo no jogo contra o Boavista na próxima terça-feira, 20 de fevereiro. A partida é válida pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca.